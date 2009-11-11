Вінський прогнозує, що Противсіх увійде в десятку

Лідер народно-патріотичного об’єднання «За демократію та справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ прогнозує, що кандидат у президенти України Василь ПРОТИВСІХ завдяки своєму прізвищу ввійде в десятку за результатами виборів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Й.ВІНСЬКОГО.

«Я думаю, що цей кандидат, навіть якщо він не буде проводити ніякої кампанії, ввійде в першу десятку за результатами виборів», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він аргументував свою позицію тим, що «протестні настрої в суспільстві зашкалюють, у багатьох людей є відторгнення влади і відторгнення тих кандидатів, які йдуть на вибори».

На думку Й.ВІНСЬКОГО, близько 10% виборців готові голосувати проти всіх кандидатів, і ще стільки ж мають намір принципово проігнорувати вибори, оскільки не бачать, кого підтримати.

Водночас політик вважає, що «перспектива в України буде тільки тоді, коли ні ТИМОШЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ не буде президентом».

«Я впевнений, що цю політичну позицію сьогодні поділяє не менше 50% населення. ЯНУКОВИЧ точно вийде у другий тур. Треба, щоб з ним туди вийшла не ТИМОШЕНКО, яка програє, а новий кандидат. Тоді у цього кандидата є шанс поборотися за перемогу. А його перемога дасть можливість перезапустити політичну систему в державі і зробити те, до чого прагне 50% населення України - поміняти нинішню систему координат», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 6 листопада ЦВК зареєструвала В.ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України. В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.