Тимошенко призначила заступника Порошенку

Рішення ухвалили сьогодні

Кабінет міністрів України призначив Валерія ЧАЛОГО заступником міністра закордонних справ. Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістів повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО. Довідка УНІАН. До призначення В.ЧАЛИЙ був заступником генерального директора Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

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