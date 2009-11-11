Тігіпко: вчора прем'єр каже про спад захворюваності, сьогодні – про ріст

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що уряд і глава держави Віктор ЮЩЕНКО використовують епідемію грипу як інструмент підготовки до президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував дані уряду про те, що за останні два дні кількість хворих в Україні збільшилася вдвічі.

«У боротьбі з епідемією проявилося організаційне безсилля влади. Вжиті урядом заходи не змогли навіть сповільнити швидкість поширення інфекції», – заявив С.ТІГІПКО.

«І уряд, і Президент перетворили епідемію на інструмент підготовки до виборів. Реальною ситуацією не володіє ніхто. У вівторок прем’єр заявляє про зменшення захворюваності в чотири рази, а в середу – про дворазове зростання. Президент має намір ветувати закон про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією та готує країну до надзвичайного стану. Найбільш небезпечний вірус – в головах вищих посадових осіб держави», – вважає С.ТІГІПКО.

На його думку, влада обрала «карнавальний» метод боротьби з грипом. «Вони виділили з Держрезерву кілометри лежалої марлі й розпіарили цей «подвиг» на всю країну. Президент і прем’єр отримали можливість кілька разів на день освідчуватися народу в любові по телевізору й цією можливістю широко користуються», – зауважив С.ТІГІПКО.

На його думку, забезпечення ліками лише лікарень ніяк не позначиться на поширенні грипу, оскільки в стаціонари потрапляють давно хворі люди з тяжкими симптомами, які багатьох встигли заразити. До того ж, більшість українців не звертаються до лікарень, втративши до них довіру.

«Завдання уряду і Президента – зупинити нагнітання паніки, яка паралізує країну, й зробити профілактичні ліки доступними для всього населення, а не лише для пацієнтів лікарень», - наголосив С.ТІГІПКО.