ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в Президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала мера Ужгорода, самовисуванця Сергія РАТУШНЯКА кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

Крім того, ЦВК зареєструвала уповноваженого представника кандидата у президенти С.РАТУШНЯКА у ЦВК з правом дорадчого голосу Марину РАТУШНЯК.

ЦВК не знайшла помилок у документах, поданих С.РАТУШНЯКОМ на реєстрацію кандидатом на пост Президента України.

Голова Центрвиборчкому Володимир ШАПОВАЛ вручив С.РАТУШНЯКУ посвідчення кандидата на пост Президента України