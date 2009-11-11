Королевська: жоден уряд за півтора-два роки не зможе реформувати економіку

Якщо ми зараз не здійснимо реформи, то після кризи наша країна може перетворитися на сировинний придаток.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила голова комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Мені дуже шкода наших опонентів-економістів, які беруться критикувати дії уряду, тому що серед них є низка людей високого рівня знань, але вони через дешевий популізм свої знання зраджують. Факти свідчать про інше», – зазначає голова комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що в 1980 році в Україні видобувалося понад 150 млн. тонн чорного вугілля на рік. 2008 року – майже 78 мільйонів тонн. Притому що 2005 року видобуток становив трохи більш як 60 мільйонів тонн.

У 1986–1989 роках у металургію УРСР було інвестовано 2,5 мільярда доларів, що еквівалентно в нинішніх цінах 15 мільярдам доларів. У період з 2005 по 2008 роки інвестиції в український гірничо-металургійний комплекс становили 30 мільярдів гривень (близько 6 мільярдів доларів).

За останні десять років не проведено жодної структурної реформи, реструктуризації промисловості, не було створено жодних стимулів для розвитку бізнесу й формування середнього класу.

«Жоден навіть геніальний уряд за півтора-два роки, тим більше в протистоянні з іншими гілками влади, не зможе реформувати економіку», – сказала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що коли уряд почав боротися з кризою, «то перше, що нам робили – обвалювали національну валюту. Коли ми змогли прийняти антикризові програми для металургів, хіміків, шахтарів та агропромислового комплексу, наші опоненти прийняли закон про підвищення соцстандартів, який Президент підписав», – додала вона.

«Тобто коли триває така внутрішня політична боротьба між гілками влади, то говорити про цілісну економічну модель дуже важко. Якщо ми зараз не здійснимо реформи, то після кризи наша країна може перетворитися на сировинний придаток. Ми маємо хороший потенціал економічного розвитку й у нас ще є можливість його реалізувати», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.