ЦВК завернула одразу 15 кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія відмовила 15 громадянам у реєстрації кандидатами на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.

Так, Центрвиборчком не зареєстрував Олександра ГОРДІЙЧУКА, Олену ОСНАЧ, Олександра ЛУЗАНА (Слов’янська партія), Ганну КОСТІВ, Олександра ВАЩЕНКА, Олександра ОГОРОДНІКОВА, Василя ГАНДУЛЮ, Юлію ПЕТЛЬОВАНУ, Петра РЕКАЛА, Анатолія ПОЛІЩУКА, Михайла ГАМАНЮКА, Олександра ВРЕТІКА, Артема ПОЛЕЖАКА, Олега ОМЕЛЬЧЕНКА та Сергія МАРТІЯНА.

ЦВК мотивувала свої рішення неналежним оформленням претендентами поданих документів та відсутністю у них грошової застави 2,5 млн. грн., необхідної для участі у виборах.

Згідно з Календарним планом підготовки виборів Президента України, сьогодні спливає термін, у який можна повторно подавати документи до ЦВК на реєстрацію кандидатом у президенти в разі відмови ЦВК у реєстрації.