Литвин: парламент подолає вето Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що можливе вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на боротьбу з епідемією грипу буде подолано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції сьогодні у Луганську.

«Я вважаю, що Президенту варто було б підписати цей закон, а парламенту - забезпечити тотальний контроль за тим, щоб виділені гроші були використані виключно за призначенням, не через комерційні структури, а безпосередньо державою», - зазначив він, додавши, що на ці гроші потрібно було б закупити необхідні ліки та медичне обладнання.

В.ЛИТВИН зауважив, що не хотів би продовження практики введення законів у дію за підписом голови Верховної Ради України, «оскільки це не його функція», і такі випадки, переконаний керівник парламенту, «мають бути винятковими».

За словами В.ЛИТВИНА, обов`язком глави держави є «перевірити, чи відповідає цей закон Конституції України». «Я стверджую, що відповідає», - заявив керівник парламенту, додавши: «Якщо є інші думки, можна звернутися до Конституційного Суду».