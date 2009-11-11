Депутат БЮТ про Ющенка, цинізм, епідемію та соцстандарти

Сьогоднішні звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є спробою дискредитувати роботу уряду.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата від БЮТ Олега ЛЯШКА.

«Обзивати прем’єр-міністра «бомжем» і відмовлятися підписувати закон про виділення коштів на порятунок громадян від грипу може лише цинічна людина», – сказав він.

На думку О.ЛЯШКА, заява В.ЮЩЕНКА про відмову підписати закон щодо виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу в Україні є наочним прикладом того, як «Президент піклується про народ».

«Він не хоче виділити 1 млрд. грн., щоб лікарні закупили ліки, і ми врятували сотні людей. В той же час Президент обіцяє з телеекранів, що підпише закон про підвищення соцстандартів, який є абсолютно популістським і економічно необгрунтованим. Там на все треба щонайменше 70 млрд. грн. У країні таких коштів зараз немає», – наголосив О.ЛЯШКО.

Він зазначив, що Президент, у першу чергу, «повинен піклуватися про здоров’я громадян, а не робити собі політичну рекламу напередодні виборів».

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою направлення їх на профілактику і лікування хворих на грип.

Законом визначено, що розпорядником цих коштів буде Міністерство охорони здоров`я.

Сьогодні, 11 листопада, Президент України заявив, що має намір заветувати закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.

Між тим Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив звернення до Президента про необхідність підписання закону про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.