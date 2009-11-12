Кримські ветерани вирішили підтримати Януковича
Відбувся пленум Ради організації
Пленум Ради організації ветеранів АРК ухвалив рішення президії організації підтримати на майбутніх президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, таке рішення було ухвалено в Ялті.
На думку учасників заходу, "політика, яку проводить нинішнє керівництво України, призвела до погіршення соціально-економічної ситуації в країні, що, перш за все, позначилося на ветеранах".
"У цих умовах пленум підтримує рішення Президії Ради організації ветеранів АРК і рекомендує на майбутніх виборах віддати свої голоси за кандидата Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА голову Партії регіонів на пост Президента України", йдеться в постанові пленуму й уточнюється, що "...своєю роботою у Верховній Раді Віктор ЯНУКОВИЧ практичними діями не на словах, а на ділі довів, що здатний вивести країну з економічної й політичної кризи, підвищити рівень соціального захисту та інших видів забезпечення ветеранів усіх категорій".