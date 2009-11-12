Кримські ветерани вирішили підтримати Януковича

Пленум Ради організації ветеранів АРК ухвалив рішення президії організації підтримати на майбутніх президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, таке рішення було ухвалено в Ялті.

На думку учасників заходу, "політика, яку проводить нинішнє керівництво України, призвела до погіршення соціально-економічної ситуації в країні, що, перш за все, позначилося на ветеранах".

"У цих умовах пленум підтримує рішення Президії Ради організації ветеранів АРК і рекомендує на майбутніх виборах віддати свої голоси за кандидата Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА голову Партії регіонів на пост Президента України", йдеться в постанові пленуму й уточнюється, що "...своєю роботою у Верховній Раді Віктор ЯНУКОВИЧ практичними діями не на словах, а на ділі довів, що здатний вивести країну з економічної й політичної кризи, підвищити рівень соціального захисту та інших видів забезпечення ветеранів усіх категорій".