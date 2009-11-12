"Від Вашого підпису залежить життя тисяч українців"

Голова Чернігівської обласної ради Наталія РОМАНОВА надіслала звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням підписати закон щодо виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційного забезпечення та зв`язків з громадськістю Чернігівської облради.

На думку Н.РОМАНОВОЇ, без скоординованих і чітких дій всіх гілок влади швидко приборкати епідемію неможливо, адже для боротьби з епідемією і на профілактичні заходи необхідні значні фінансові ресурси. Разом зі тим ситуація з поширенням в державі грипу та ГРВІ продовжує залишатись складною.

Голова Чернігівської облради просить Президента невідкладно підписати закон "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік", яким передбачається виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу, та не зупиняти дію постанови Кабінету Міністрів України щодо залучення державним підприємством "Укрмедпостач" іноземних кредитів.

"Народ України чекає на реанімаційне медичне обладнання, вакцину та антибіотики. Від Вашого підпису сьогодні залежить, чи вдасться нашим медикам врятувати життя тисяч, якщо не мільйонів українців", - говориться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою направлення їх на профілактику і лікування хворих на грип.

Законом визначено, що розпорядником цих коштів буде Міністерство охорони здоров`я.

11 листопада Президент України заявив, що має намір заветувати закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.

Кабінет міністрів України того ж дня ухвалив звернення до Президента про необхідність підписання закону про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.