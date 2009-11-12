Виборчий штаб Тимошенко на Львівщині очолив її адвокат

Виборчу кампанію кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО у Львівській області очолив народний депутат з фракції БЮТ Віктор ШВЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції у Львові Віктор ШВЕЦЬ зауважив, що «БЮТ вперше бере участь у президентських виборах, висунувши свого кандидата. Юлія ТИМОШЕНКО сама вирішила, що виборчий процес у областях України мають координувати керівники виборчої кампанії».

Повідомляючи журналістам про початок роботи виборчого штабу лідера БЮТ у Львівській області, В.ШВЕЦЬ запевнив, що «виборча кампанія Юлії ТИМОШЕНКО буде побудована виключно на позитиві й відбуватиметься чесно та прозоро».

Він також поінформував, що до складу координаційної ради виборчої кампанії Ю.ТИМОШЕНКО на Львівщині увійшли народні депутати від БЮТ Олена ШУСТІК, Іван ДЕНЬКОВИЧ, Степан КУРПІЛЬ, Андрій ШКІЛЬ, Михайло КОСІВ, Олександр ГУДИМА, Володимир МАКІЄНКО, а також перший заступник голови Львівської обласної ради Роман ІЛИК та відомий львівський бізнесмен Богдан ДУБНЕВИЧ.

Відповідаючи на запитання щодо впливу епідемії грипу та карантину на проведення виборчої кампанії в області, В.ШВЕЦЬ зазначив, що «масових заходів виборчий штаб наразі проводити не буде. Однак, незважаючи на це, агітатори «достукаються» до серця кожного виборця і переконають його віддати свій голос на виборах Президента України за Юлію ТИМОШЕНКО».

«Попри карантин і епідемію, у виборчого штабу є цілком конкретна програма дій та заходів, скерована на допомогу виборцям. Так, вже у грудні планується запуск у Львові рейкового автобусу. На цей захід має приїхати Юлія ТИМОШЕНКО. Вона особисто сприяла запуску т. зв. «міської електрички», - зазначив В.ШВЕЦЬ.

Віктор Швець - професійний адвокат, у 2001 р. захищав Юлію Тимошенко під час її перебування в Лук`янівському СІЗО і навіть годував обідами з дому, побоюючись замаху в ув`язненні. У 2005 році - начальник головного управління Генеральної прокуратури. Нині керівник юридичного департаменту БЮТ. Донька, Юлія Вікторівна - член Центральної виборчої комісії.