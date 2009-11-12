Партія регіонів стане на бік Тимошенко

Партія регіонів повторно проголосує за закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією, якщо президент його ветує.

Про це заявив регіонал Микола Азаров в ефірі 5 каналу.

У той же час, за його словами, в законі прописано механізм емісії необхідних коштів Нацбанком.

Азаров заявив, що для уряду це "єдина можливість змусити Нацбанк друкувати гроші".

"Ми бачимо, що цей уряд не здатний знайти гроші в бюджеті. Не хоче цим займатися. Ми не хочемо, щоб були затримки із фінансуванням необхідних заходів", - сказав регіонал.

"Ми проголосуємо за. Хоча в черговий раз при цьому скажемо, що в уряду вистачить резервів, щоб обійтися без друкарського верстата", - заявив він.

Як відомо, раніше прем`єр Юлія Тимошенко вимагала від президента Віктора Ющенка терміново підписати закон про виділення 1 мільярду гривень на боротьбу з епідемією грипу.

У свою чергу Ющенко заявив, що накладе вето на цей закон.

Крім того, Азаров повідомив, що за поточний рік валютні резерви країни зменшились на 21 мільярд доларів.

"В еквіваленті це 160 мільярдів гривень", - сказав регіонал, коментуючи питання про джерела фінансування закону про підвищення соцстандартів.

"Це в два рази більше, ніж фонд оплати праці працівників бюджетної сфери. Це значно більше, ніж пенсійний фонд. Це валютні резерви країни, які завдяки бездарній політиці зникли", - зазначив депутат.

"У вересні уряд зняв з казначейства 8 мільярдів гривень на відшкодування податку на додану вартість. У тому числі, 4,3 мільярди віддали Нафтогазу", - заявив Азаров.

"Це бездонна діра, яка поглинає всі ресурси, у тому числі бюджету. Чому господарюючий суб`єкт повинен брати з бюджету гроші? Коли таке було?", - зазначив він.

Регіонал заявив, що "уряд тільки тим і займався, що нахиляв Нацбанк цього року і безперервно змушував зменшувати валютні резерви, брати кредити, емітувати і так далі".

Українська правда