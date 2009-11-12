Ющенко сказав, чого йому не вдалося зробити

Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко, відповідаючи на запитання читачів «Комсомольської правди в Україні» про свої досягнення на посаді Президента, серед іншого перерахував здобутки у сфері економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, залучення інвестицій та становлення свободи слова і вибору.

«За ці чотири роки Україна мала темпи економічного розвитку, найвищі за свою історію. Ми сформували ту макроекономіку, яка до цього не існувала в Україні. З 2005 року показники приросту ВВП не опускались нижче 7,5%», - зауважив Президент. Крім цього, він відмітив, що національний бюджет України виріс у 2 рази, фінансування освіти збільшилось втричі, а експорт виріс у 2,2 рази.

Ющенко акцентував, що за останні роки в Україну прийшло 30 мільярдів інвестицій. «Це прямий ресурс, який вкладений у національну економіку України. Це – відкрита, європейська політика», - каже Президент.

Також він повідомив, що за минулий рік в Україну приїхали 23 мільйони іноземних туристів. «Це більше, ніж у Туреччині. Це на рівні Італії та Іспанії», - розповів Ющенко. Водночас він звернув увагу на те, що країни ЄС минулого року відвідало 1 мільйон українських туристів.

Ющенко зупинився і на підвищенні соціальних стандартів: «Чотири роки назад, коли я йшов на вибори, мінімальна пенсія в країні була 50 гривень, а сьогодні – 600 гривень. Можливо, це не так багато, але треба цінувати динаміку». Також він відзначив, що вклади Ощадного банку і банківської системи за чотири роки із 41 мільярда виросли до 215 мільярдів.

Окремо Ющенко наголосив на встановленні свободи і демократії. «Ви отримали право робити власний вибір, і його вже ніхто не відбере», - зауважив Президент. При цьому він відмітив, - якщо прийде політик, який встановить колоніальний режим та буде проводити залежну політику, це стане кінцем нашої Незалежності.

Говорячи про те, що не вдалося здійснити, Ющенко зауважив, що слід було б провести політичну реформу, яка б дозволила формувати владу прозоро і чесно. Для цього потрібно змінити Конституцію і скасувати недоторканність. «Тому я написав свій проект Конституції – це відповідь на те, як змінити країну», - зазначив Президент.

«Я був першим Президентом, у якого в жодному році свого правління не було парламентської більшості», - зауважив Глава держави.

«Тому не просто голосуйте за той курс, який ми проводимо. Пам’ятайте, - нам ще треба виграти парламент і провести до нього тих людей, яких можна назвати українцями, які можуть об’єднатися навколо української, здорової, національної політики», - підсумував Ющенко.