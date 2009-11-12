Кабмін просить шахтарів відмовитись від надбавок до зарплати?

Кабінет міністрів пропонує шахтарям відмовитися від 30%-ної надбавки до зарплати з 1 січня 2010 року з урахуванням складної економічної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції голова Профспілки працівників вугільної промисловості, народний депутат Віктор ТУРМАНОВ.

Він нагадав, що 2 вересня поточного року Верховна Рада ухвалила Закон «Про престижність шахтарської праці», який потім був підписаний Президентом і набрав чинності. Згідно з цим законом, з 1 січня наступного 2010 року шахтарі мали одержувати 30%-ну надбавку до заробітної плати. «Цим законом було передбачено, так і записано, що шахтарі, які під землею працюють, мають одержувати на 30% більше заробітну плату, ніж інші», - сказав В.ТУРМАНОВ. Але, за його словами, ПРВП стало відоме, що вже 9 жовтня нинішнього року на вугільні підприємства країни було розіслано телеграму, підписану заступником міністра вугільної промисловості України Анатолієм КОРЗУНОМ, в якій шахтарям пропонується добровільно відмовитися від цієї надбавки.

«Підпільно виходить 9 жовтня телеграма заступника міністра Анатолія КОРЗУНА, ми її тільки через 10 днів знайшли, наші колеги з профспілки - сказали, що така телеграма прийшла у колективи шахт. Телеграма направлена генеральним директорам шахт підпільно, - розповів В.ТУРМАНОВ, - . надумали провести в трудових колективах збори, пояснити шахтарям, враховуючи економічну ситуацію, і те, що уряд 2010 рік хоче зробити роком технічного переозброєння вугільних підприємств, хоча в бюджеті на це нічого немає, пояснити і запропонувати відмовитися від 30% надбавки».

Лідер профспілки підкреслив, що ці наміри міністерства і текст телеграми не узгоджено з профспілками, хоча «питання скрізь у колективах шахт мусується, що і голова профспілки дав згоду з цього питання». Але, як заявив В.ТУРМАНОВ: «Профспілка категорично проти цього. Ми наполягаємо, щоб закон виконувався, не для того ми його ухвалювали, щоб його не виконувати».

Водночас він констатував, що, виконуючи вказівки міністерства, збори гірників проводяться, «проводяться «нишком» від профспілок - начальник ділянки збирає людей, дає наряд і говорить те і те і те і те, звернувся уряд тощо».

За словами В.ТУРМАНОВА, «здебільшого шахтарі на ці пропозиції говорять: «Ні», а то і на шахтарському лексиконі посилають всіх і вся: «Як це ми маємо відмовлятися, якщо це нам належить згідно із законом».

Глава ПРВП заявив, що не виключає, що будуть сфальсифіковані протоколи таких зборів гірників, в яких напишуть про згоду шахтарів відмовитися від надбавки до зарплати. «Я не виключаю такої можливості, що прем`єр-міністр заявить: «У мене протоколи від усіх шахтарських колективів, ось вони прислали». І таке може бути, фальсифікація так звана», - сказав В.ТУРМАНОВ і додав, що «тому ми це питання розглянули на президії і в черговий раз попередили міністерство».

Він відзначив, що профспілка зобов`язала Міністерство вугільної промисловості, всіх власників приватних, орендних вугільних підприємств, щоб Закон «Про престижність шахтарської праці» виконувався, і з 1 січня шахтарі мають додатково одержувати 30%-ву надбавку до зарплати.