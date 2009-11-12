У столиці - 1637 небезпечних ліфтів

Із початку року на заміну ліфтів, що відпрацювали свій термін, з міського бюджету не виділено жодної копійки. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Ліфт у житловому будинку, що експлуатувався більше 25 років, повинен бути замінений. Це вимога нормативних документів. Але адміністрація Черновецького її не виконує, наражаючи життя тисяч киян на небезпеку», - наголосив опозиційний політик.

За даними депутата, у 2009 році потребують заміни 1637 ліфтів, що вже відпрацювали понад чверть століття. Проте роботи передбачено виконати тільки на 133 ліфтах.

«Мер піклується про ліфти у будівлі КМДА. На заміну двох ліфтів на Хрещатику, 36 заплановано майже 10 мільйонів гривень, а на 133 ліфти у житлових будинках столиці – лише 40 мільйонів, причому навіть ці мізерні кошти не виділяються», - зазначив Андрієвський.

«В умовах тотального недовиконання бюджету капітальні вкладення у сфері житлово-комунального господарства виконані лише на 9%. Від непрофесіоналізму чиновників та управлінців Черновецького страждають прості кияни, які щодня ризикують життям, користуючись ліфтами, що відпрацювали свій ресурс», - підкреслив Дмитро Андрієвський.