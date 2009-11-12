Уряд просить Ющенка невідкладно підписати закон про «грипозний» мільярд

Кабінет міністрів звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням невідкладно підписати зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Про це йдеться у зверненні уряду до глави держави, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами авторів звернення, на даний час в країні склалася критична ситуація з фінансуванням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу та ГРВІ, внаслідок непідписання Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (стосовно задоволення потреб держави у вакцинах, ліках та обладнанні, необхідному для діагностики хвороби, для запобігання поширенню епідемії грипу) та зупинення дії деяких постанов Кабінету міністрів Указом Президента від 10 листопада № 916.

В Кабміні констатують, що в Україні швидкими темпами поширюється захворюваність населення на грип, зокрема пандемічний типу А/H1N1, та ГРВІ. Зокрема, починаючи з 29 жовтня грипом та ГРВІ вражено 1 млн. 122 тис. 188 осіб, з них майже 30 тис. дітей та понад 500 вагітних жінок, померли 189 осіб (станом на 11 листопада – УНІАН).

У Кабінеті міністрів запевняють, що вживають всіх необхідних заходів для боротьби з епідемією, недопущення подальшого поширення небезпечного вірусу серед населення та збереження найдорожчого для людини - її життя і здоров’я.

Як відомо, нагадується у зверненні, з ініціативи Кабміну 3 листопада Верховною Радою було прийнято зміни до держбюджету-2009, яким передбачено спрямувати 1 млрд. грн. на боротьбу з лихом, що охопило всю нашу країну. В тому числі для закупівлі сучасного медичного обладнання (зокрема апаратів для штучної вентиляції легенів), своєчасне застосування якого дасть змогу врятувати життя багатьох людей, а також для проведення щеплень проти пандемічного та сезонного грипу і придбання з цією метою відповідних вакцин необхідні значні фінансові ресурси, підкреслили в уряді.

Однак станом на 11 листопада Президент зазначений закон не підписав, наголошується у зверненні. Крім того, йдеться далі, Указом Президента від 10 листопада № 916 зупинено дію постанови Кабінету міністрів від 14 жовтня № 1092 щодо залучення у 2009 році іноземного кредиту для забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію на суму, що не перевищує 500 млн. дол. За даними уряду, відповідно до зазначеної постанови передбачалося, зокрема, закупити найсучасніше медичне обладнання, необхідне для надання невідкладної медичної допомоги новонародженим дітям, в тому числі недоношеним.

“У такій ситуації уряд не в змозі забезпечити здійснення заходів з надання своєчасної та високоякісної медичної допомоги населенню”, - наголошується у зверненні.

У зв’язку з цим Кабмін просить Президента, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, невідкладно підписати закон щодо 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу та скасувати указ від 10 листопада 2009 р. № 916.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО 11 листопада заявив, що має намір заветувати закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.

Президент зауважив, що у державному бюджеті 2009 року на сьогодні не вистачає 30% надходжень. За словами В.ЮЩЕНКА, у прем’єр-міністра немає коштів на фінансування навіть невідкладних питань.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО намагається взяти 1 млрд. грн. у Нацбанку, який “не має звідки взяти”.