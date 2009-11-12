У Луганську напали на штаб Тягнибока

11 листопада приблизно о 22.30 у Луганську скоєно напад на офіс обласного осередку Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, в якому розміщено передвиборчий штаб кандидата на пост Президента України Олега ТЯГНИБОКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, невідомі зловмисники камінням закидали вікна офісного приміщення обласної партійної організації ВО "Свобода".

У поширеній з цього приводу заяві представники луганського осередку “Свободи” пов’язують напад з початком акції "Стоп корупція", яку свободівці проводять на Луганщині. “Метою акції є висвітлення у засобах масової інформації корупційних схем нечистих на руку чиновників та звернення голови Луганської "Свободи" Дмитра СНЄГИРЬОВА до Президента України з вимогою звільнення з посади заступника голови Станично-Луганського району П.ОРЛОВА, як “представника “Всевеликого войска донского”, - зазначили у прес-службі.

Також у ВО “Свобода” вважають, що політичних опонентів дуже дратує та нервує принципова позиція лідера Луганської "Свободи" Д.СНЄГІРЬОВА стосовно захисту національних інтересів на теренах "русифікованої Луганської області".

"Я давно звик до тиску і сприймаю його як невід’ємну частину свого існування. Жорстка позиція Луганської "Свободи" щодо захисту національних інтересів дратує можновладців та викликає шалену агресію та войовничу реакцію з їхнього боку. Мені неодноразово пропонували виїхати за межі Луганської області та припинити політичну діяльність. Політичним опонентам, які вважають, що мене можна залякати, я хотів би повідомити, що я віддав відповідні розпорядження структурам, які відповідають за безпеку членів партії та її керівного складу”, - сказав Д.СНЄГІРЬОВ і наголосив: “зі "Свободою" ніхто, ніколи не розмовляв і не розмовлятиме з позиції сили чи то на Сході, чи то на Заході України. Наша відповідь буде жорстка та адекватна".