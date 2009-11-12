Forbes назвав найвпливовіших людей світу

Американський діловий журнал Forbes оприлюднив список найвпливовіших людей світу.

Очолює список американський президент Барак ОБАМА. Друге місце укладачі списку віддали голові КНР ХУ Цзіньтао. Третє місце посів прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН. З рейтингом, який Forbes склав уперше, можна ознайомитися на сайті видання.

До п`ятірки найвпливовіших персон, крім вище перерахованих, також увійшли глава Федеральної резервної системи США Бен БЕРНАНКЕ, що посів четверте місце, і засновники Google Сергій БРІН і Ларрі ПЕЙДЖ. Замикає десятку лідерів списку засновник Microsoft Білл ГЕЙТС.

Російський президент Дмитро МЕДВЕДЄВ розмістився у другій половині списку, поступившись у ступені впливовості практично усім лідерам європейських держав. Д.МЕДВЕДЄВА, що розмістився на 43-й позиції, випередили італійський прем`єр Сільвіо БЕРЛУСКОНІ (12-е місце), Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ (15-е місце), прем`єр-міністр Великобританії Гордон БРАУН (29-е місце). Єдиним європейським лідером, що поступився російському Президентові у рейтингу впливовості, став очільник Франції Ніколя САРКОЗІ (56-е місце). Більше того, обігнав Д.МЕДВЕДЄВА також віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН, що посів 42-е місце рейтингу, відзначає Лента.ру.

Серед інших помітних персон, що потрапили до рейтингу Forbes, варто відзначити главу корпорації Apple Стіва ДЖОБСА (57-е місце), президента FIFA Йозефа БЛАТТЕРА (53-е місце), медіамагната Руперта МЕРДОКА (7-е місце), а також найбагатшої людини світу Уоррена БАФФЕТА (14-е місце).

До рейтингу американського журналу також потрапили глава терористичної мережі Усама бен ЛАДЕН, що удостоївся від укладачів списку 37-го місця, північно-корейський лідер КІМ Чен Ір, що посів 24-е місце, а також відомий мексиканський наркобарон, глава картелю Сіналоа і найбільш розшукуваний злочинець Мексики Хоакін "Ель Чапо" ГУСМАН, що обійняв 41-у позицію рейтингу.

У статті, яка супроводжує рейтинг, йдеться, що кандидатів на включення до списку найвпливовіших людей світу відбирали за кількома параметрами. Так, оцінювалося число людей, на яких поширювався вплив тієї чи іншої людини. Крім того, брався до уваги розмір фінансових коштів, контрольованих учасником рейтингу. Враховувалася і здатність кандидата чинити вплив на різні сфери життя. Наприклад, С.БЕРЛУСКОНІ - прем`єр-міністр Італії, медіамагнат і власник футбольного клубу "Мілан" - одержав 12-е місце в рейтингу "за сукупністю заслуг".

Крім того, до уваги бралося і те, як широко учасник списку використовує свій вплив. Прикладом широкого використання свого впливу, за версією Forbes, може бути В.ПУТІН, який "відправляє олігархів за грати, вводить війська до сусідніх країн і час від часу перекриває поставки газу до Європи".