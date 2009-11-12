Парубій: Тимошенко і Путін грають у політичний пінг-понг

Народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій вважає, що ситуація з газовими контрактами побудована на особистих домовленостях українського глави уряду Тимошенко та прем’єр-міністра Росії Путіна. Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Парубій називає такі угоди грою в пінг-понг між Тимошенко та Путіним. За його словами, готується новий сценарій для України, де Тимошенко знову стане «рятівницею».

«У договорах встановлені такі квоти, які ми не використовуємо навіть на третину, і за це повинні платити штраф, який до кінця року складе 7 млрд. гривень. Такий борг буде використаний у передвиборчих дискусіях на користь одного з кандидатів», - говорить народний обранець. - Напередодні Нового року може розпочатися дискусія, в якій Тимошенко героїчно поїде до Путіна і узгодить всі конфліктні моменти – тобто спочатку створюватиметься конфлікт, а потім Тимошенко буде «рятівницею» України».

Парубій нагадав, що за домовленостями глави уряду Україна має найвищу ціну на газ серед європейських держав. Він переконаний, що якби такі умови не були підписані, Україна мала б гроші і на боротьбу з грипом, і на всі інші програми.

Він також наголосив, що для Президента Віктора Ющенка важливим є те, щоб транзит російського газу через Україну відбувався за ринковими цінами та щоб були внесені зміни до газових угод, які б захищали національний інтерес нашої держави.