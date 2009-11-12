Експерт побачив, що Ющенко руйнує свій ідеологічний образ
Голобуцький коментує рішення Президента
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що ряд останніх рішень Президента України Віктора ЮЩЕНКА не відповідає його ідеологічному образу і принципам.
Про це говориться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО до заяви В.ЮЩЕНКА про намір використати право вето щодо закону про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.
На думку політолога, В.ЮЩЕНКО своїми останніми указами і рішеннями свідомо руйнує власний ідеологічний образ. «Його підтримка закону про підвищення соціальних стандартів, всупереч вимогам українських і міжнародних експертів, і можливе ветування закону про закупівлю ліків і устаткування для боротьби з епідемією грипу, свідчать про ідеологічне самознищення його як кандидата в Президенти», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
При цьому він припускає, що «такий крок міг бути можливим лише у разі отримання В.ЮЩЕНКОМ певних політичних гарантій після завершення президентських виборів з боку Віктора ЯНУКОВИЧА».
На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, така стратегія політичної комунікації В.ЮЩЕНКА дуже ризикована для нього, оскільки втрачаються залишки його електоральної бази напередодні місцевих і парламентських виборів.
«У ЮЩЕНКА був шанс залишитися в політиці як лідера вузької електоральної групи з чіткими ідеологічними детермінантами. Це залишало йому надію на проведення до парламенту на наступних виборах власної фракції. Проте нинішній відхід від ідеологічних принципів все більш виштовхує політичну силу Президента в маргінес», - вважає політолог.