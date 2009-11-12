Експерт побачив, що Ющенко руйнує свій ідеологічний образ

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що ряд останніх рішень Президента України Віктора ЮЩЕНКА не відповідає його ідеологічному образу і принципам.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО до заяви В.ЮЩЕНКА про намір використати право вето щодо закону про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

На думку політолога, В.ЮЩЕНКО своїми останніми указами і рішеннями свідомо руйнує власний ідеологічний образ. «Його підтримка закону про підвищення соціальних стандартів, всупереч вимогам українських і міжнародних експертів, і можливе ветування закону про закупівлю ліків і устаткування для боротьби з епідемією грипу, свідчать про ідеологічне самознищення його як кандидата в Президенти», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому він припускає, що «такий крок міг бути можливим лише у разі отримання В.ЮЩЕНКОМ певних політичних гарантій після завершення президентських виборів з боку Віктора ЯНУКОВИЧА».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, така стратегія політичної комунікації В.ЮЩЕНКА дуже ризикована для нього, оскільки втрачаються залишки його електоральної бази напередодні місцевих і парламентських виборів.

«У ЮЩЕНКА був шанс залишитися в політиці як лідера вузької електоральної групи з чіткими ідеологічними детермінантами. Це залишало йому надію на проведення до парламенту на наступних виборах власної фракції. Проте нинішній відхід від ідеологічних принципів все більш виштовхує політичну силу Президента в маргінес», - вважає політолог.