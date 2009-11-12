Яценюк відкрив Школу влади

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за реформування систем управління країною.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він заявив на мітингу-телемості між Севастополем та іншими десятьма містами Криму.

На переконання політика, реформування системи управління державою необхідно розпочинати з системи центральної влади. «Перше, з чого я почну, - це зміна виборчої системи. Ми не будемо вибирати кота в мішку. Найважливіше завдання - відкрити списки, голосувати безпосередньо за депутата, який закріплений за округом і належить до тієї чи іншої політичної партії», - сказав він.

Політик переконаний, що чинний парламент має бути розпущено. «Держава має пройти перезавантаження: у країні повинен бути новий Президент, новий парламент і нова місцева влада», - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про реформування системи влади на місцях, А. ЯЦЕНЮК підкреслив, що там склалася така сама ситуація, як і в парламенті - місцеві депутати пройшли за списками. При цьому, зазначив він, «30% депутатів обласних рад ніколи не проживали на території тих областей, де вони є депутатами, не знають, де ця область і які в неї проблеми». «Тому необхідно змінити систему виборів і на місцевому рівні: ми маємо голосувати за депутата, а не за якийсь закритий список», - підкреслив політик.

За словами А. ЯЦЕНЮКА, вкрай важливо, щоб при владі були професіонали. «Навіть якщо з`являться відкриті списки - за кого голосувати? Чи сформували ми професійних політиків, управлінську еліту? Країна донині управлялася тими людьми, які були виховані за радянських часів, партійною системою. Вони пішли на пенсію, а нові люди так і не з`явилися”, - сказав він, додавши, що необхідно сформувати нову касту державних управлінців, людей, які розуміють, що місце депутата - це не місце ділити землю і дерибанити бюджет, а місце, де треба нести відповідальність перед людьми, які тебе обрали.

Кандидат на пост Президента зазначив, що для цього він відкрив Школу влади, яка передбачає формування системи управлінців. “Багато чого буде залежати від того, чи зможемо ми їх створити. Через 10 років мають бути нові люди. Ті люди, на чиї плечі ляже доля країни. І це треба робити вже сьогодні», - додав А. ЯЦЕНЮК.