Янукович: Тимошенко доведеться виконати закон про нові соцстандарти

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає категорично проти підвищення ціни на газ для населення країни, незважаючи на те, що це є однією з умов подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Євпаторії.

«Я таку заяву (про необхідність повернення до питання підвищення ціни на блакитне паливо для українців) розцінюю як знищення українського народу», - сказав кандидат у Президенти. «Піднімати ціни далі нікуди», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що перш ніж підвищувати ціну, потрібно збільшити заробітну плату й пенсії українцям. «Це (підвищення соцстандартів) те, що ми пропонували, і те, від чого ми (Партія регіонів) не відступимо. ТИМОШЕНКО доведеться виконати цей закон (про збільшення зарплат і пенсій)», - сказав лідер Партії регіонів.