Ющенко натякає, що Тимошенко - «крутіша» за Азарова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що при збереженні існуючих темпів приросту в різних секторах економіки Україні знадобиться багато років для повернення на рівень минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив сьогодні під час наради з промисловцями у місті Кременчук Полтавської області.

Він зауважив, що сьогодні світова криза не могла так сильно вплинути на українську промисловість.

За його словами, через зниження обсягів експорту, українська економіка могла втратити лише 12%, а реально втрачено набагато більше.

Більше того, за словами глави держави, протягом останніх двох місяців в світовій економіці спостерігаються позитивні тенденції, тому зовнішній фактор, на думку В.ЮЩЕНКА, не міг так сильно вплинути на українську промисловість.

Наводячи цифри по різним галузям промисловості, В.ЮЩЕНКО зауважив, що при збереженні існуючих темпів приросту для виходу на показники минулого року потрібно буде від 5 до 9 років, залежно від галузі.

При цьому глава держави сказав, що його поки ситуація не влаштовує.

«Головною проблемою цього промислового занепаду є бездарна урядова політика по даному питанню. Абсолютно некомпетентний метод управління, особливо в питаннях відносин на рівні уряд - центральний бюджет – господарські структури», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день жодна урядова програма по жодному національному сектору економіки не була відкрита.

Більше того, уряд не тільки не допомагав, а й робив кроки, які ускладнювали ситуацію.

Зокрема, за його словами, на сьогодні рівень неповернутого ПДВ вже сягнув 18 млрд. грн.

Він зауважив, що свого часу всі «догризали Азарова» за 9 млрд. неповернутого ПДВ, і називали це явище «азарівщиною».

Пригадав Президент і про стягнуті урядом у підприємств наперед податки.

«Це програма кризового сценарію, замість того, щоб допомагати економці, у неї забирають гроші. Оце пояснення, чому ми знаходимось в кризі, вихід з якої розтягнеться на роки», - підкреслив глава держави.