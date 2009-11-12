Презентація навчального Форекс-фільму

17 листопада о 10.30 на сайті forex-mmcis-film.ru виходить унікальний навчальний Форекс-фільм від компанії «FOREX MMCIS group».

Стрічка покликана навчити всіх бажаючих працювати - та заробляти - на ринку Форекс. Фільм допоможе новачкам розібратися з основами валютного ринку, дізнатися про його історію, навчитися користуватися основними поняттями Форекс та працювати з торговою платформою MetaTrader 4. Також з фільму Ви дізнаєтесь, як зареєструватися на сайті forex-mmcis.ru та поповнити свій торговий рахунок. Подивіться цей фільм і переконайтеся, що заробляти на ринку Форекс - просто.

Додаткова інформація на сайті http://forex-mmcis.ru/contact.html