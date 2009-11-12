У БЮТ думають, що Ющенко заздрить Тимошенко

Представники фракції БЮТ вважають, що нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО фактично своїм спадкоємцем бачить лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловив народний депутат від фракції БЮТ Володимир ФІЛЕНКО.

За його словами, відмова В.ЮЩЕНКА підтримувати нинішнього главу уряду пояснюється в першу чергу фактором людських заздрощів. “А друге мені здається, і швидше за все воно так і є, він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) для себе визначився з тим кого він підтримуватиме”, - сказав депутат.

В.ФІЛЕНКО наголосив, що ветуючи важливі урядові закони, які потрібні Україні, В.ЮЩЕНКО тим самим грає на користь В.ЯНУКОВИЧА. “Як свого часу КУЧМА назвав своїм спадкоємцем Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, так зараз Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) не називаючи так публічно фактично де-факто всі свої зусилля направляє на підтримку того самого Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА…Кандидат якого він веде і веде послідовно – це Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ”, - сказав народний депутат. За його словами, очевидно, нинішній глава держави, роблячи такі речі, на щось розраховує. “Очевидно він чудово розуміє, що Віктор ЯНУКОВИЧ забезпечить йому більш спокійну пенсію, більш спокійне життя, а Юлія Володимирівна вона ж така – як переможе, може дещо і запитати”, - сказав В.ФІЛЕНКО.

Водночас, додав він, офіційної заяви на підтримку В.ЯНУКОВИЧА від нинішнього глави держави, навіть у другому турі виборів навряд чи варто чекати. На думку народного депутата, така заява може лише нашкодити лідеру Партії регіонів. “Очевидно у ЯНУКОВИЧА вистачить аргументів переконати Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА – УНІАН) цього не робити”, - додав він.

В свою чергу заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО зауважив, що так складається, що команда В.ЯНУКОВИЧА намагається домовитися з іншими проєвропейськими кандидатами зайняти нейтральну позицію під час другого туру виборів. “Зрозуміло, що в другому турі для ТИМОШЕНКО надзвичайно важлива не нейтральна позиція проєвропейських кандидатів, а пряма підтримка. Це вихід людей на вибори. А так вони можуть не прийти чи проголосувати проти всіх”, - сказав він. За його словами, таким чином значна частина не прийде на вибори під час другого туру і таким чином буде реалізована “концепція передачі влади ЯНУКОВИЧУ”.