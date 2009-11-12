Ющенко не бачить різниці між Тимошенко і Януковичем

Кандидат у президенти України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ні у лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, ні у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, які також є кандидатами у президенти, немає патріотизму, чеснот і ідеології.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі з мешканцями міста Кременчук, що на Полтавщині, В.ЮЩЕНКО наголосив, що не бачить різниці між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я не бачу в цих людях ідеології, я не бачу в цих людях патріотизму, я не бачу в цих людях чеснот, які є в кожного з вас, кожного з нормальних людей”, – сказав він.

В.ЮЩЕНКО при цьому підкреслив, що не веде свою виборчу кампанію на принципах проти когось.

Також він зазначив, що його обов’язок як громадянина, що бере участь у виборах, нагадати людям, що вони мають нести відповідальність за свій вибір.

На думку кандидата у президенти, сьогодні важливо вести дискусію не про особу, а про систему цінностей, до яких потрібно йти, або які слід відстоювати. “Треба голосувати за цінності. Якщо вони – спільні, ми – одна команда,” – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Крім того він підкреслив, що влада для нього – не самоціль, він бореться за те, щоб країна залишалася незалежною, відстоює принципи патріотизму, демократії, свободи слова.