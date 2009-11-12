Ситуація в Донецьку нагадує Тігіпкові СРСР

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО заявляє, що в Донецькій області він як ніде відчуває певний політичний тиск, схожий на те, як було в СРСР з боку Компартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Я не вважаю Донецьку область чужим електоральним полем. Але я відчув, як в жодній з областей, тут певний тиск, таке відчувається», - сказав С.ТІГІПКО. І додав: «Я розмовляю з керівниками, бачу настрій деяких засобів масової інформації – дещо побоюються люди перед тим, як пускати мене на підприємства, я бачу, як нервово вони на це реагують».

Кандидат, за його словами, подібне спостерігав і відчував у своєму житті в період СРСР: «Мені здається, колись я вже це спостерігав у своєму житті. Я бачив, як реагувала на ситуацію в країні Комуністична партія Радянського Союзу свого часу».

С.ТІГІПКО порадив Партії регіонів відмовитися від будь-якого адміністративного впливу і тиску на населення області. «Якщо ті самі регіонали старатимуться адміністративно когось видавити, а не інтелектуально і організаційно довести свою перевагу, вони програють дуже швидко, - пояснив він, - тому що щось можна тримати під контролем, щось можна сфальсифікувати, але, як на мене, це тільки справа часу - не на цих, так на наступних виборах вони зазнають серйозної чималої поразки».

С.ТІГІПКО зазначив, що за настроями людей в Донбасі він бачить, що цей тиск «викликає у людей достатньо серйозний протест».

«Треба з повагою ставитися до електорату, треба з повагою ставитися до людей, і ось тоді тебе оцінять», - сказав кандидат, ще раз наголосивши, що він приїжджатиме до Донецької області, оскільки вважає її жителів «своїм електоратом, як, втім, і всіх у Західній Україні».