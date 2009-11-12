Тимошенко зустрілася з головою Меджлісу

На майбутній сесії загальнонаціонального з`їзду кримських татар - Курултаї, який відбудеться 5-6 грудня, буде вирішене питання про підтримку того чи іншого кандидата на президентських виборах в Україні.

Про це заявив голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, що відбулася в Києві 10 листопада.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Меджлісу, М.ДЖЕМІЛЄВ проінформував прем`єр-міністра України про те, що питання про майбутні президентські вибори в Україні обговорюватиметься делегатами загальнонаціонального з`їзду кримськотатарського народу - Курултаю, чергова сесія якого відбудеться 5-6 грудня 2009 року. При цьому М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що на даному етапі на адресу ряду кандидатів на пост Президента України, зокрема й Ю.ТИМОШЕНКО, будуть направлені питання, що найбільш хвилюють кримських татар.

Голова Меджлісу також не виключив, що делегати Курултаю кримськотатарського народу звернуться до своїх співвітчизників із закликом на першому турі виборів Президента України надати, на свій розсуд, підтримку кільком кандидатам - представникам національно-демократичних сил, і лише в другому турі - проголосувати за конкретного кандидата, який вийде до другого туру виборів Президента України.

Прем`єр-міністр висловила думку, що подібна тактика, можливо, буде найбільш повно відповідати інтересам кримськотатарського народу.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО і М.ДЖЕМІЛЄВ також обговорили низку соціальних і правових проблем кримськотатарського народу.