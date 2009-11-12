Ющенко просить Генпрокуратуру розібратися з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує доручити Генеральній прокуратурі дати правову оцінку спробам невиплати зарплат працівникам бюджетних установ, у яких був оголошений карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з жителями міста Кременчука Полтавської області, яку він проводив як кандидат у президенти України.

Зокрема, реагуючи на записку від працівниці дитячого садочку Кременчука, яка поскаржилася на те, що їм повідомили про невиплату зарплати за дні карантину, Президент сказав: “Це неправильно”, – і зазначив, що Генпрокуратура має розібратися і дати висновок, як мають поступати у таких випадках всі працівники бюджетної сфери.