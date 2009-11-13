Супрун живе лише на зарплату, але має два "Мерседеси" - декларація

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата у Президенти України, лідера Народно-демократичної партії Людмили СУПРУН.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, кандидат у Президенти України Л.СУПРУН у 2008 році заробила 107 тис. 754,26 грн. З цієї суми 107 тис. 483,52 грн. - заробітна плата та 270,74 грн. - дивіденди, проценти та роялті. У власності кандидата у Президенти земельна ділянка (2000 кв. м) та квартира (25,26 кв. м). Крім того, вона має два автомобіля "Мерседес" та 16 тис. 340,34 грн. на рахунках у банках.

Члени сім`ї Л.СУПРУН у 2008 мали доходи у розмірі 49 тис. 870,93 грн., з яких 49 тис. 402,93 грн. - заробітна плата та 468 грн. - матеріальна допомога. Також у власності родини квартира (50,52 кв. м).

Як повідомляв УНІАН станом на 13 листопада ЦВК офіційно зареєструвала вісімнадцятьох кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ, Олександра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН та Сергія РАТУШНЯКА.