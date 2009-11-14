З Луганська надійшов лист на підтримку Тимошенко

Луганська обласна організація «Наш Президент - 2010» висловилися за підтримку кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на виборах Президента.

Представники громадськості краю у спеціальному зверненні до земляків відзначили, що тільки обрання Ю.ТИМОШЕНКО главою держави зупинить негативні тенденції в економічному та соціальному житті, як області, так і всієї України.

«Ми хочемо допомогти нашій країні безповоротно змінитися на краще. Для цього потрібна воля, солідарність та відповідальність. Для цього потрібна сила, перш за все - сила духу, якої так не вистачає багатьом чоловікам, і якою в надлишку володіє тендітна жінка, що стискає штурвал державного корабля. Мова, звичайно, йде про прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО», - йдеться у зверненні, текст якого передано УНІАН.

Автори звернення зазначають, що вони підтримують діяльність прем’єр-міністра і не можуть залишитися осторонь, спостерігаючи, як вона бореться з економічною кризою, повертаючи в життя українців логіку та справедливість.

«Ми підтримуємо Юлію ТИМОШЕНКО - політика, в чиєму активі є реальні результативні дії, які схвалює світове співтовариство. Добре знаючи соціальну ситуацію в нашій області і вивчаючи думки людей, що живуть в усіх її куточках, ми розуміємо: ще одна помилка у виборі глави держави призведе до того, що Україна, яка прагне посісти гідне місце серед європейських держав, більше не буде єдиною соборною державою», - зазначено у зверненні Луганської облорганізації «Наш Президент - 2010».

Під документом підписалися понад 30 відомих політиків митців, медики, освітяни, промисловців та інші представники громадськості Луганщини. Зокрема, колишній губернатор Луганської області Геннадій ФОМЕНКО, генеральний директор ДП «Луганськвугілля» Олександр ЄРМАКОВ, народні депутати України Сергій ПОДГОРНИЙ, Борис ПУДОВ, Віталій КУРИЛО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, народна артистка України Галина МУРЗАЙ, абсолютна чемпіонка світу зі стрибків з парашута Валентина ЗАКОРЕЦЬКА та інші.