"Помаранчевим" кандидатам треба домовитися ще до виборів

УРП “Собор” закликає націонал-демократичні сили об’єднатися на підтримку єдиного кандидата у другому турі виборів Президента України.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії щодо участі у виборах Президента України 17 січня 2010 року.

”Українська республіканська партія «Собор» усвідомлює відповідальність усіх національно-демократичних сил за незворотність курсу розвитку України як національної демократичної європейської держави з багатоукладною, ринковою та соціально-орієнтованою економікою, де усі рівні перед законом, а збереження та захист прав і свобод людини та громадянина є головним завданням держави”, - йдеться у заяві.

На переконання партії, перемогти на президентських виборах повинен кандидат, що сповідує такі цінності і є представником національної демократії.

”Проте така перемога є можливою винятково у разі об‘єднання усіх українських сил довкола одного кандидата у президенти, який зможе перемогти на виборах і забезпечити подальший незалежний розвиток Української держави”, - заявляють в УРП “Собор”.

На переконання авторів заяви, кандидати на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Олег ТЯГНИБОК, Віктор ЮЩЕНКО та Арсеній ЯЦЕНЮК, “мають вести кампанію таким чином, аби високо тримати планку українського патріотизму та змушувати інших кандидатів будувати свої виборчі перегони та виборчі програми з урахуванням запиту на патріотизм та збереження української ідентичності. Саме у відстоюванні такого підходу партія вбачає свою місію в період до другого туру виборів глави держави”.

”Водночас, ми переконані, що у другому турі президентських виборів, націонал-демократи повинні виступити єдиним фронтом в підтримку кандидата, що опирається на українську національну платформу”, - заявляють у “Соборі”.

Також члени партії пропонують вищеназваним кандидатам на пост Президента вже сьогодні утворити спільний науково-експертний «Центр підготовки реформ», завданням якого стане не тільки напрацювання до лютого 2010 року ідеології майбутніх реформ, а й розробка усіх необхідних для їх проведення проектів нормативно-правових актів та управлінських рішень.

УРП ”Собор” також пропонує сформувати уже сьогодні узгоджений перелік кандидатів на керівні посади у центральних органах виконавчої влади з числа фахівців, професійні, моральні і патріотичні якості яких дають можливість швидко та ефективно здійснювати необхідні реформи.

«УРП «Собор» готова стати ініціатором досягнення домовленостей між згаданими кандидатами та взяти на себе вирішення всіх організаційних питань, щодо створення «Центру підготовки реформ», - йдеться у заяві.