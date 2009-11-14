Тимошенко зустрінеться з активом Сєвєродонецька

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Луганської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, глава уряду ознайомиться з роботою ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та проведе нараду «Хімічний комплекс України: тенденції, проблеми, прогнози на 2010 рік».

Крім того, під час поїздки в Сєвєродонецьк прем’єр-міністр України ознайомиться зі станом виконання робіт з капітального ремонту Палацу культури та зі станом будівництва житлового будинку, в якому квартири надаватимуться пільговим категорія населення на виконання антикризової програми уряду в будівельній галузі.

Ю.ТИМОШЕНКО також зустрінеться з активом Сєвєродонецька та вручить акти на право власності на земельні ділянки.