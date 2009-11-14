Литвин сумнівається, що КС зарубає нові соцстандарти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Конституційний Суд не ухвалить рішення, яким визнає неконституційним прийнятий парламентом закон про підвищення соціальних стандартів.

Про це він заявив на каналі «Інтер» в програмі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим».

В.ЛИТВИН зауважив, що не може зрозуміти заяв прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про відмову виконувати закон щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. «У мене з цього приводу були і вочевидь ще будуть дискусії з прем’єр-міністром», - сказав він.

В ЛИТВИН наголосив, що закон треба виконувати, а звернення до Конституційного Суду не звільняє від виконання закону. «От коли Конституційний Суд винесе вердикт, тоді будемо діяти інакше», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН дуже сумнівається, що Конституційний Суд прийме рішення про неконституційність закону.

«Більше того, я переконаний, що Конституційний Суд не повинен відкривати провадження з цього питання», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати». Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

30 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

5 листопада в КС надійшло подання 50 депутатів щодо конституційності закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

6 листопада Верховна Рада затвердила поправки до державного бюджету на 2009 рік, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада.