Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не робив щеплення від грипу і не має наміру цього робити.

Про це він заявив в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Відповідаючи на питання, чи робив він щеплення від грипу, В.ЛИТВИН сказав: «Ні, і не буду».

Голова ВР також запевнив, що не носить маску від грипу. "Я впевнений, що зараз той час, коли з політиків треба знімати маски, а не одягати", - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, незважаючи на епідемію, потрібно продовжувати жити. "Є відомий вислів - буде - як буде, а буде - як Бог дасть. Треба просто жити, але треба себе поважати і себе треба берегти, це теж зрозуміло", - сказав спікер.