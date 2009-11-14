Регіонали привезли з Китаю 50 тонн марлевих пов'язок

До України з Китаю доставлено придбані Партією регіонів 16 мільйонів марлевих пов`язок, які роздаватимуть жителям усіх областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, вчора до аеропорту «Бориспіль» з Китаю прибув літак DC-10 з партією марлевих пов`язок загальною вагою 50 тонн.

Ці засоби захисту, які безкоштовно роздаватимуться жителям усіх областей України, були придбані за кошти Партії регіонів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я, член партії регіонів Тетяна БАХТЄЄВА, яка зустрічала літак, повідомила журналістів, що засоби захисту буде терміново передано в усі регіони країни – у тому числі і в західні - для їх подальшої безкоштовної роздачі. Їх одержать всі, хто цього потребує, і насамперед – працівники медичних установ, учні і студенти.

Т.БАХТЄЄВА також повідомила, що вже найближчим часом очікується прибуття ще одного літака, який доставить до України ще 4 мільйони масок, придбаних «регіоналами».

Довідка УНІАН. За даними на 13 листопада в Україні кількість померлих від наслідків грипу і ГРВІ досягло 265 осіб.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 1 млн. 308 тис. 911 чол.

Епідемічний поріг перевищено у 21-й області і в Києві.