Батьки дівчинки, яку нібито загризли собаки, вимагають правди

У Донецьку батьки 7-річної Інни Цвільової, яка загинула, за офіційною версією, від нападу на неї зграї бродячих собак, просять правоохоронні органи об`єктивно розслідувати справу про загибель їх доньки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції у Донецьку.

За словами батьків дівчатка - матері Ганни МІШИНОЇ та вітчима Романа БОМКА, 12 листопада у міліції їм видали на руки постанову Пролетарського райвідділу міліції м. Донецька про порушення кримінальної справи за фактом загибелі їх доньки. У постанові, датованій 17 жовтня 2009 року, зазначається, що справу порушено «за фактом заподіяння малолітній Цвільовій Інні Олександрівні, 25.08.2002 року народження, тяжких тілесних ушкоджень, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 121 ч.1 Кримінального кодексу України».

Р.БОМКО відзначив, що слідчий поінформувала, що «зараз проводиться ряд експертиз, вона нам їх зачитала». Зокрема, результати однієї з експертиз доводять, що дві з п`яти собак, відстріляних у селищі після нападу на дитину, справді кусали дівчинку.

У лікарському свідоцтві про смерть дівчинки сказано, що «смерть настала внаслідок нещасного випадку».

Проте вітчим загиблої дівчинки висловив подив, чому в особистих бесідах з ним лікарі йому казали, що «у наявності є різані рани, тобто людський чинник», а вголос вони сказати цього не хочуть. «Напевно, чогось побоюються», - вважає Р.БОМКО.

Він відзначив, що їхня сім`я очікує на результати інших експертиз, завершення розслідування, але все ж не вірить, що дівчинку роздерли собаки.

«Ми хочемо, щоб було з’ясовано правду. Ніхто з друзів, знайомих на селищі не вірить, що дівчинку вбили собаки. Інна неодноразово раніше годувала собак, грала з їх щенятами, і собаки її ніколи не кусали», - сказав вітчим дівчинки.

Представник інтересів сім`ї загиблої дівчинки Наталія КУПЧИК, яка виступила на прес-конференції, відзначила, що «громадськість має отримати вичерпну відповідь, що сталося з дитиною, на тілі якої не було живого місця». За її словами, «медики негласно стверджують, що подібні поранення могли бути завдані тільки дуже гострим ножем або лезом».

Н.КУПЧИК вважає, що міліція недостатньо активно веде розслідування. «Результати експертиз зачитуються батькам дівчинки, але не видаються на руки. Матері дівчинки досі не видано документ, що вона є постраждалою стороною», - сказала Н.КУПЧИК.

Вона повідомила, що сім`я дівчинки звернулася по допомогу до адвокатів, і їй вже зголосилася допомогти київська правозахисна організація «Взаємодопомога». «Крім того, ми передали запити до Міністерства охорони здоров`я і МВС з проханням дати оцінку розслідуванню», - запевнила Н.КУПЧИК.

Звертаючись до журналістів, вона додала: «Ми дуже сподіваємося, що журналісти не дадуть замовчати цю справа і допоможуть довести розслідування до кінця».

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня о 13.55 до травмпункту центральної міської лікарні бригадою швидкої допомоги у вкрай тяжкому стані з втратою свідомості, з численними ранами було доставлено 7-річну дівчинку, мешканку Пролетарського району. О 14.30 дівчинку було евакуйовано реанімаційною бригадою до обласної дитячої клінічної лікарні у відділення інтенсивної терапії та реанімації. За інформацією лікарів, що надавали першу медичну допомогу, дівчинці було завдано понад 70 колото-різаних поранень.

За свідченням очевидців, що знайшли дівчинку, поряд з нею знаходилися собаки.

22 жовтня дитина померла.

Як повідомив на прес-конференції начальник Донецького міського управління ГУ МВС України у Донецькій області Віктор ДУБОВИК, дівчинка, яка померла в лікарні, отримала множинні рани у Пролетарському районі Донецька саме в результаті нападу зграї собак. Такий висновок зробила судово-медична експертиза, спростувавши попередні припущення, що травми дівчинка отримала від рук людини.

Він нагадав, що раніше за фактом заподіяння тілесних ушкоджень 7-річній дівчинці, яку було знайдено з численними пораненнями 15 жовтня, слідчим відділом Пролетарського РВ Донецького ГУ МВС України у Донецькій області було порушено кримінальну справу за ст.. 121 КК України, що передбачає відповідальність за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.