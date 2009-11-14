Тимошенко обіцяє хімпрому продовжити пільги на газ

Уряд у разі потреби може продовжити на I квартал 2010 року дію пільгових цін на газ для підприємств хімічної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Сєвєродонецьку заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на нараді, присвяченій аналізу ситуації у хімічній галузі в Україні.

«Ми стежитимемо за розвитком світових ринків – за ціною на аміак і карбамід. Ми стежитимемо за тим, видужує ринок чи триває стагнація. І якщо стагнація продовжуватиметься і надалі, ми і далі зберігатимемо - і в першому кварталі наступного року - спеціальну ціну для наших хімічних підприємств на природний газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня НКРЕ ухвалила рішення про зниження рівня граничної ціни на газ для підприємств хімічної промисловості, що використовують газ як сировину, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тисячу кубометрів.

Рівень граничної ціни для підприємств хімпрому знижено у зв`язку з рекомендаціями уряду і з урахуванням істотного погіршення фінансового стану вітчизняних підприємств хімічної галузі.

За такою ціною газ одержують п`ять підприємств – виробників азотних мінеральних добрив: ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «Концерн «Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Азот», ЗАТ «Північнодонецьке об`єднання «Азот» і ВАТ «Рівнеазот».