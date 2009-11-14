Ющенко призначив начальника Генштабу

Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО призначив генерал-полковника Івана СВИДУ начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

За інформацією співрозмовника агентства, Президент підписав відповідний указ учора, 13 листопада.

До призначення на цю посаду генерал-полковник І.СВИДА був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Слід зауважити, що 15 лютого 2010 року цьому генералу виповниться 60 років, що є граничним віком для перебування на військовій службі. Водночас, як зазначило джерело у Міноборони, генерал-полковнику І.СВИДІ окремим рішенням як мінімум на один рік було продовжено термін перебування на військовій службі, що може свідчити про високий рівень довіри до цього високого військового керівника з боку Президента, Верховного головнокомандувача ЗСУ В.ЮЩЕНКА.

Як також повідомило джерело у Міноборони, на посаду командувача Сухопутними військами Збройних сил України призначено генерал-полковника Геннадія ВОРОБЙОВА, який до цього призначення обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, С.КИРИЧЕНКО 5 жовтня подав рапорт на ім’я в.о. міністра оборони України про звільнення з посади начальника Генштабу у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

8 жовтня Президент заявив, що розглядає питання про відставку С.КИРИЧЕНКА.