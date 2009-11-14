Тимошенко хоче пустити хімпром на розробку родовищ газу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вітчизняні підприємства хімічної промисловості мають одержати ліцензії на розробку родовищ природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в Сєвєродонецьку на нараді, присвяченій аналізу ситуації у хімічній галузі в Україні.

«Для наших хімічних підприємств, які працюють сьогодні на природному газі як на сировині, нам потрібно буде надати ліцензії на розробку таких родовищ, які дійсно мають серйозні запаси природного газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила необхідність створення вертикально інтегрованих компаній, які займалися б розробкою родовищ, видобутком газу і власне виробництвом продукції. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що така організація роботи компаній з урахуванням світових цін на ринку газу буде оптимальною для досягнення максимальних результатів.

Крім того, прем`єр наголосила, що на сьогодні надзвичайно важливим є використання технології з виробництва газу з вугілля, оскільки його ціна значно дешевша за існуючу на ринку ціну на природний газ.