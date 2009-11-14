Литвин: до завершення першого туру торг недоречний

Голова Верховної Ради України, кандидат на пост глави держави Володимир ЛИТВИН запевняє, що ніхто з кандидатів у Президенти на даний момент не веде з ним переговорів щодо можливої підтримки в другому турі виборів.

Про це він заявив в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«До завершення першого туру торг недоречний - це всі розуміють, і ніхто нічого не пропонує», - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що для нього зараз важливіше посада Президента, хоча вона в економічному, кадровому плані менш приваблива. «Але я тільки там зможу повністю реалізувати свій потенціал - об`єднати країну, щоб політика була адекватною, щоб ми відчували себе державою, яку поважають власні громадяни, тоді її поважатимуть й інші», - сказав він.

Також В.ЛИТВИН спростував чутки, що в 2004 році на той час кандидат у Президенти України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв йому посаду прем`єр-міністра, а потім свою обіцянку не виконав.

Більш того, за словами В.ЛИТВИНА, він не хотів стати головою уряду. «Такої “хотєлкі» у мене не було, тому що я вважав, що треба на одному місці придбати грунтовний досвід, і я цей досвід придбав, будучи головою ВР", - сказав спікер.