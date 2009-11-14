Тимошенко хоче скасувати мито на ввезення сировини для хімпрому

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне переглянути умови експорту та імпорту продукції хімічних підприємств, а також скасувати мито на ввезення сировини для хімпрому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Сєвєродонецьку на нараді, присвяченій аналізу ситуації у хімічній галузі в Україні.

«Імпорт необхідної сировини, необхідних компонентів для власного виробництва хімічної продукції України повинен мати нульову ставку митного збору і спрощену процедуру перетину кордону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона наголосила, що імпорт продукції хімічної промисловості, у тому числі і для сільського господарства, має здійснюватися до України так, щоб не потерпали вітчизняні підприємства хімпрому.

«Я розумію, що є конфлікт інтересів між аграріями і підприємствами хімічної промисловості. Водночас нам потрібно тут знайти якусь середину, яка влаштовуватиме і наші хімічні підприємства, і аграріїв», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим вона відзначила, що уряд має хороший досвід розв’язання спірних і проблемних питань щодо цін на ту чи іншу продукцію, шляхом підписання меморандумів про співпрацю і взаєморозуміння.