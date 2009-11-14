Тимошенко: Путін жодного разу ще мене не підвів, коли ми домовлялися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає провокаційними заяви про можливість накладення штрафу на НАК «Нафтогаз України» за недобір російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я думаю, що зараз дуже багато в політиці провокацій навколо природного газу. Всі ці гучні заяви, що все в країні погано, в системі забезпечення природного газу, викликані тим, що дуже мріють ті великі тіньові посередники, які працювали між Росією і Україною, повернутися до своїх старих справ. І тому сьогодні так нищівно критикується все, що пов`язане із забезпеченням України природним газом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що на сьогоднішній день між прем`єрами України і Росії досягнута домовленість про те, що російська сторона не пред`являтиме жодних штрафних санкцій до України за недобір природного газу за підсумками року.

«Я абсолютно віддаю собі звіт, що всі ці корупційні машини в системі забезпечення України газом сьогодні просто біснуються і хочуть скомпрометувати все, що ми робимо в Україні. Хочу сказати, що є жорстка домовленість з прем`єр-міністром Росії, що за підсумками року, наголошую - коли рік буде завершено - ми підпишемо акт на отримання природного газу для України, в якому будуть зафіксовані ті обсяги природного газу, які ми одержали, і абсолютно жодних штрафних санкцій не буде. Є жорстка домовленість про це з прем`єр-міністром Росії, і жодного разу він ще мене не підвів, коли ми домовлялися. І я також намагаюся тримати своє слово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день Україна має одну з кращих цін на газ у світі. «Краще за нас тільки Білорусь має ціну на природний газ, і те, тому що вони газотранспортну систему свою поділили з Російською Федерацією. Решта всіх країн - навіть Молдова, яка 50% своєї ГТС Росії віддала, - мають гіршу ціну в середньому за рік на газ, ніж Україна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключив, що Україні можуть пред`явити штрафні санкції в розмірі понад 7,8 млрд. американських доларів за недобір російського газу.

За даними представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, за 10 місяців недобір Україною російського газу становив 12 млрд. куб. м, щодо якого зберігається загроза штрафних санкцій на суму майже 8 млрд. дол.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня ц.р. прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.