Європа втрачає можливість, яку знайшла Україна?

Хімічна промисловість має всі шанси вийти з кризи конкурентоздатною. Про це заявила голова комітету Верховної Ради України Наталія КОРОЛЕВСЬКА журналістам в Северодонецку.

За її словами, європейські постачальники хімічної продукції сьогодні упускають можливість подальшого зростання на догоду короткостроковим внутрішнім інтересам. «У сфері інноваційного менеджменту спостерігається переорієнтація на короткострокові інновації, причому частіше прикладного значення. Інвестиції в довгострокові, більш витратні і ризиковані проекти відкладаються. Таким чином, європейська хімічна промисловість упускає можливість зростання і зменшує шанси для виходу з кризи в більш міцному стані», - заявила вона.

Н.Королевська підкреслила, що пріоритет для уряду України – це можливість інновацій і швидкої модернізації вітчизняної хімічної промисловості. «Це закладе міцний фундамент для конкурентоспроможності галузі вже за 2-3 роки. І наш уряд готовий цілком підтримати хімпром в цьому питанні», - заявила вона.