Порошенко сам поїде до Конго, якщо посла не пустять до моряків?

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО має намір особисто їхати в Конго у разі, якщо українському послу не буде забезпечено доступ для дипломатичного захисту затриманих моряків судна Island of Luck, затриманого поблизу берегів Конго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив журналістам у Вінниці в суботу.

«Якщо до середи нашому послу, який за моїм дорученням вилетів у Конго, не дадуть доступ для дипломатичного захисту наших громадян, значить там буде міністр. Якщо там буде міністр, то доступ для захисту наших громадян буде забезпечено», - запевнив П.ПОРОШЕНКО.

Він висловив переконання, «якщо наша людина потрапила не за своєю виною у складну ситуацію закордоном – для цього й потрібно міністерство закордонних справ, щоб людина відчувала, що держава за неї піклується».

«І це буде ефективна допомога. Принаймні, до цього я налаштовую представників закордонних представництв», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, посол України в Габоні виїхав до Конго для зустрічі з українськими моряками судна Island of Luck.

З 20 жовтня це судно утримується в конголезькому порту Матаді. Троє членів екіпажу перебувають у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт кількох безбілетних пасажирів, один з яких потонув. Із 23 членів екіпажу 15 - українці, 4 - громадяни РФ, по одному з Індії і Гани, 2 - з М`янми.