У Тимошенко призначена зустріч з Путіним

У рамках засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, яку планується провести в Ялті 19 листопада під головуванням прем`єр-міністрів України і Росії, обговорюватимуться питання поставок газу до України в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в Сєвєродонецьку на нараді, присвяченій аналізу ситуації у хімічній галузі в Україні.

«Ми і далі з Росією вестимемо конструктивну розмову, конструктивний діалог щодо того, як формувати ціну на газ для України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«19 числа пройде спеціальне засідання українсько-російської економічної комісії, де будуть присутні два прем`єри – Росії та України – і урядові делегації. Саме ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що енергетична незалежність України, як і будь-якої іншої країни, залежить від того, наскільки ринкові ціни на газ є ринковими.