Литвин зрозумів, що держбюджет Тимошенко не потрібний?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критикує уряд за ухвалення постанови, якою з наступного року у разі неухвалення державного бюджету на 2010 рік регулюватимуться державні видатки.

Про це він заявив на каналі «Інтер» в програмі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим».

«Сам факт ухвалення такої постанови свідчить про те, що прем’єр-міністр України не налаштована на те, аби Верховна Рада України ухвалила державний бюджет», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН зауважив, що якби парламент не прийняв державний бюджет і така постанова з’явилася 25 грудня, то це було б виправдним.

Крім того, за словами спікера, ця постанова порушує положення Конституції, Бюджетного кодексу, рішення Конституційного Суду та ряд чинних законів.

«Я сьогодні пояснював прем’єр-міністру, і я так зрозумів, що прем’єр-міністр розуміє, що Верховна Рада повинна розглянути свої висновки (стосовно держбюджету на наступний рік - УНІАН) і проголосувати їх, і в той же час ми повинні звернути увагу уряду, що сам бюджет необхідно привести у відповідність з Бюджетним кодексом діючим, а не тим, що Президент заветував», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на зустрічі з послами країн «Великої вісімки», країн Євросоюзу і представниками Єврокомісії в Україні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів погодив з Міжнародним валютним фондом принципи фінансування в 2010 році у разі неприйняття Верховною Радою державного бюджету на 2010 рік.

«Ми відпрацювали з фахівцями Міжнародного валютного фонду підходи до того, як виконувати бюджет в 2010 році, щоб не порушувати, по-перше, закони України, а по-друге, фінансові баланси, які можуть забезпечувати життєдіяльність країни. І саме на основі нашої спільної роботи ухвалено постанову уряду, яка, відповідно до чинного Бюджетного кодексу, забезпечує фінансування усіх витрат в 2010 році до моменту ухвалення бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр пояснила, що механізми бюджетного процесу є щомісячним фінансуванням витрат обсягом 1/12 частини чинного бюджету на 2009 рік.

«Зараз цю постанову ухвалено, її підтримують фахівці Міжнародного валютного фонду і, власне кажучи, ми готові до того, щоб, незважаючи на всі політичні протистояння, спокійно почати 2010 рік», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.