Послухати Яценюка зібралось близько 3 тис. осіб

14:34, 15 листопада 2009
Політика
3143 0

У Кіровограді встановили сцену та екран

У Кіровограді сьогодні на зустріч з кандидатом в президенти Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ зібралось близько 3 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній площі міста організатори встановили сцену та великий екран, за допомогою якого проводився телеміст політика з мешканцями 10-ти районних центрів області.

Представники кожного району мали можливість поставити А.ЯЦЕНЮКУ кілька запитань, які переважно стосувались економічної та політичної ситуації в державі.

У Кіровограді масову присутність людей на зустрічі забезпечили, в основному, працівники хлібозаводів та ВАТ «Формула смаку».

Напередодні міський штаб по боротьбі з епідемією грипу висловив занепокоєння початком організації у Кіровограді масових політичних зібрань. Міська влада також закликала політичні партії та громадські організації утриматись від проведення акцій на час загрози епідемії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter