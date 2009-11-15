Послухати Яценюка зібралось близько 3 тис. осіб
У Кіровограді встановили сцену та екран
У Кіровограді сьогодні на зустріч з кандидатом в президенти Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ зібралось близько 3 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, на центральній площі міста організатори встановили сцену та великий екран, за допомогою якого проводився телеміст політика з мешканцями 10-ти районних центрів області.
Представники кожного району мали можливість поставити А.ЯЦЕНЮКУ кілька запитань, які переважно стосувались економічної та політичної ситуації в державі.
У Кіровограді масову присутність людей на зустрічі забезпечили, в основному, працівники хлібозаводів та ВАТ «Формула смаку».
Напередодні міський штаб по боротьбі з епідемією грипу висловив занепокоєння початком організації у Кіровограді масових політичних зібрань. Міська влада також закликала політичні партії та громадські організації утриматись від проведення акцій на час загрози епідемії.