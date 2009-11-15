Ульянченко про Ющенка, Конституцію, популізм і підвищення народжуваності

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що найбільш небайдужими і відповідальними щодо проекту змін до Конституції виявились не політики, а громадяни України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала в інтерв’ю кореспондентам одеських видань – «Чорноморські новини» та «Одеські вісті».

Відповідаючи за запитання щодо можливості схвалення змін до Конституції України, запропонованих Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, зважаючи на дієздатність нинішньої Верховної Ради та доволі непростий політичний момент, В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що найбільш небайдужими до цього проекту виявились не політики, а громадяни України.

«Президент ініціював всенародне обговорення нового проекту Основного Закону. І саме це довело, що українські громадяни більш відповідальні, ніж українські політики. Люди розуміють, що розбалансованість влади та постійні суперечки не дають країні розвиватись. Ми отримали тисячі листів, а деякі студенти надсилали цілі праці, присвячені роботі державного апарату, гілок влади. Було побачено різноманіття думок та позицій - щодо мажоритарної системи, відкритих списків, обрання суддів, посилення ролі місцевих адміністрацій або самоврядування тощо. Люди небайдужі – і в цьому ми досягли своєї мети», - наголосила глава президентського Секретаріату.

Щодо гуманітарних проектів Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що справді, деякі сторони життя мають в українському суспільстві неоднозначну оцінку.

«Перемагати завжди легше було популізмом. Обіцянками, які потім необов’язково виконувати. Ми побачили це на прикладі багатьох політичних сил. В.ЮЩЕНКО поставив собі іншу мету: повернути українцям їх історію, відчути себе громадянами держави, а не мешканцями певної території. На цьому не роблять політичний рейтинг, не заробляють очки. І очевидно, що не бажання створити собі високий рейтинг покликало чинного главу держави розповісти правду про певні сторінки життя українського народу. Це може зробити тільки та людина, яка є Президентом на своїй землі – українській, а не якійсь іншій», - підкреслила глава Секретаріату, коментуючи низку гуманітарних проектів, ініційованих Президентом України.

В.УЛЬЯНЧЕНКО торкнулась і теми відновлення давніх українських традицій милосердя та благодійності – першочергової позиції політики В.ЮЩЕНКА. «Це велике досягнення – підвищення народжуваності, зростання кількості матерів-героїнь, активізація роботи з безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціально-побутової сфери. Все це стало можливим завдяки принциповій позиції глави держави, першим питанням до голів облдержадміністрацій якого традиційно є турбота про соціально незахищені верстви населення», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.