Тимошенко про аграріїв, дармоїдів, податки і повноваження

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знає, що влада мусить зробити для українських аграріїв, які всупереч кризі «піднімають Україну, її дух та традиції».

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, на цьому вона наголосила у своєму вітанні з нагоди Дня працівників сільського господарства.

«Я знаю, що саме українська влада мусить для вас зробити. По-перше, забезпечити правильну, довгострокову політику кредитування під мінімальні відсотки для повного технічного переозброєння, для проведення сільгоспробіт на найвищому технологічному рівні та побудови заводів з повним циклом переробки сільгосппродукції», - зазначила вона.

«Ми покінчимо з тим, що Україну хтось хоче бачити сировинним придатком», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

«По-друге, влада забов‘язана відкрити всі оптові та роздрібні ринки збуту аграрної продукції саме вам, хто її виробляє, прибравши посередників та дармоїдів. Щоб український народ отримував продукти найвищої якості безпосередньо з ваших рук», - наголосила вона.

«По-третє, влада мусить підняти якість життя в селі, залишивши всі податки в тому селі, де ви їх сплачуєте, не забирати їх в центральний бюджет, звідки гроші до вас ніколи не повертаються. Саме такий проект бюджету на 2010 рік ми внесли до Верховної Ради та приймемо його відразу після виборів», - обіцяє Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні у мене ще не вистачає повноважень, щоб повністю втілити цей короткий, але революційний план в життя, та незабаром вже вистачить!» - висловила переконання прем’єр.

«Ми з вами покажемо високий клас як можна повністю нагодувати свій країну та ще й півсвіту. Це найближча перспектива, яка вже наступає», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми - нація талановитих та працьовитих хліборобів. Наші чорноземи - кращі в світі», - нагадала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО у своєму вітанні наголосила: «Саме ви, дорогі хлібороби, в цьому році практично повторили цей блискучий результат та вивели Україну на третє місце в світі за обсягом експорту зерна, здивувавши всіх».

«Саме ви, наші українські аграрії, порушуючи всі закони економічної логіки, в кризу не зменшили, а навпаки примножили обсяги виробництва, захищаючи Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ви піднімаєте до найвищих рівнів українську науку, опановуєте світові ринки. Жертовно зберігаєте та ставите на ноги цукрову галузь, потужно піднімаєте з повних руїн тваринництво та птахівництво і навіть вирощуєте в Україні страусів», - зазначила вона.

«Ви вмієте та робите все, щоб піднімати Україну, її дух та традиції», - наголошується у вітанні.